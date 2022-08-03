Олаф и холодное приключение
Wink
Детям
Олаф и холодное приключение
9.22017, Olaf's Frozen Adventure
Мультфильм, Короткометражка21 мин6+

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Олаф и холодное приключение (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Неунывающий снеговик объединяется с северным оленем Свеном, чтобы принести праздник своим друзьям. C тех пор, как ворота королевского замка снова стали открыты для всех жителей Эренделла, это – самые первые рождественские каникулы. По такому поводу Анна и Эльза приготовили большой праздник для своих горожан, но как же они были удивлены, когда все до единого гостя неожиданно засобирались домой сразу после начала торжества, чтобы насладиться праздником в кругу своих собственных семей. Вот только у Анны и Эльзы не оказалось рождественских семейных традиций. Олаф не мог позволить друзьям грустить в Рождество и с помощью Свена отправился в путешествие по королевству, заходя в каждый дом в поисках самых лучших праздничных традиций и обычаев.

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Олаф и холодное приключение»