Неунывающий снеговик объединяется с северным оленем Свеном, чтобы принести праздник своим друзьям. C тех пор, как ворота королевского замка снова стали открыты для всех жителей Эренделла, это – самые первые рождественские каникулы. По такому поводу Анна и Эльза приготовили большой праздник для своих горожан, но как же они были удивлены, когда все до единого гостя неожиданно засобирались домой сразу после начала торжества, чтобы насладиться праздником в кругу своих собственных семей. Вот только у Анны и Эльзы не оказалось рождественских семейных традиций. Олаф не мог позволить друзьям грустить в Рождество и с помощью Свена отправился в путешествие по королевству, заходя в каждый дом в поисках самых лучших праздничных традиций и обычаев.

