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Олаф и холодное приключение (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Неунывающий снеговик объединяется с северным оленем Свеном, чтобы принести праздник своим друзьям. C тех пор, как ворота королевского замка снова стали открыты для всех жителей Эренделла, это – самые первые рождественские каникулы. По такому поводу Анна и Эльза приготовили большой праздник для своих горожан, но как же они были удивлены, когда все до единого гостя неожиданно засобирались домой сразу после начала торжества, чтобы насладиться праздником в кругу своих собственных семей. Вот только у Анны и Эльзы не оказалось рождественских семейных традиций. Олаф не мог позволить друзьям грустить в Рождество и с помощью Свена отправился в путешествие по королевству, заходя в каждый дом в поисках самых лучших праздничных традиций и обычаев.
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Короткометражка
КачествоFull HD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
- КДРежиссёр
Кевин
Дитерс
- СВРежиссёр
Стиви
Вермерс
- Актёр
Джош
Гэд
- ИМАктриса
Идина
Мензел
- Актриса
Кристен
Белл
- ДГАктёр
Джонатан
Грофф
- КУАктёр
Крис
Уильямс
- ДдАктёр
Джон
де Ланси
- ЛФАктриса
Лаури
Фрайзер
- БДАктёр
Бенжамин
Дитерс
- ЕБАктриса
Ева
Белла
- ИААктёр
Ивэн
Агос
- ЖШСценарист
Жаклин
Шеффер
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- БКСценарист
Брайан
Кесингер
- КБСценарист
Крис
Бак
- РКПродюсер
Рой
Конли
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- ДЛПродюсер
Дженнифер
Ли
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пенкин
- АБАктриса дубляжа
Анна
Бутурлина
- Актриса дубляжа
Наталия
Быстрова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бирин
- Актёр дубляжа
Алексей
Фатеев
- ДАМонтажёр
Джесси
Аверна
- ДММонтажёр
Джереми
Милтон
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек