Олаф и холодное приключение
Актёры и съёмочная группа фильма «Олаф и холодное приключение»

Режиссёры

Кевин Дитерс

Kevin Deters
Режиссёр
Стиви Вермерс

Stevie Wermers
Режиссёр

Актёры

Джош Гэд

Josh Gad
АктёрOlaf
Идина Мензел

Idina Menzel
АктрисаElsa
Кристен Белл

Kristen Bell
АктрисаAnna
Джонатан Грофф

Jonathan Groff
АктёрKristoff
Крис Уильямс

Chris Williams
АктёрOaken
Джон де Ланси

John de Lancie
АктёрMr. Olsen
Лаури Фрайзер

Lauri Fraser
АктрисаMrs. Olsen
Бенжамин Дитерс

Benjamin Deters
АктёрCandy Cane Kid
Ева Белла

Eva Bella
АктрисаYoung Elsa
Ивэн Агос

Evan Agos
Актёрдополнительные голоса

Сценаристы

Жаклин Шеффер

Jacqueline Schaeffer
Сценарист
Ханс Кристиан Андерсен

Hans Christian Andersen
Сценарист
Брайан Кесингер

Brian Kesinger
Сценарист
Крис Бак

Chris Buck
Сценарист

Продюсеры

Рой Конли

Roy Conli
Продюсер
Джон Лассетер

John Lasseter
Продюсер
Дженнифер Ли

Jennifer Lee
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Пенкин

Актёр дубляжа
Анна Бутурлина

Актриса дубляжа
Наталия Быстрова

Актриса дубляжа
Андрей Бирин

Актёр дубляжа
Алексей Фатеев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Джесси Аверна

Jesse Averna
Монтажёр
Джереми Милтон

Jeremy Milton
Монтажёр

Композиторы

Кристоф Бек

Christophe Beck
Композитор