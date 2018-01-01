Актёры и съёмочная группа фильма «Олаф и холодное приключение»

WinkДетямОлаф и холодное приключениеАктёры и съёмочная группа фильма «Олаф и холодное приключение»
Актёры
АктёрOlaf
Джош ГэдJosh Gad
АктрисаElsa
Идина МензелIdina Menzel
АктрисаAnna
Кристен БеллKristen Bell
АктёрKristoff
Джонатан ГроффJonathan Groff
АктёрOaken
Крис УильямсChris Williams
АктёрMr. Olsen
Джон де ЛансиJohn de Lancie
АктрисаMrs. Olsen
Лаури ФрайзерLauri Fraser
АктёрCandy Cane Kid
Бенжамин ДитерсBenjamin Deters
АктрисаYoung Elsa
Ева БеллаEva Bella
Актёрдополнительные голоса