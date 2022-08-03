Окончательный анализ
Wink
Фильмы
Окончательный анализ

Окончательный анализ (фильм, 1992) смотреть онлайн

9.31992, Final Analysis
Триллер, Драма119 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Доктор Айзек Барр, известный специалист в области психиатрии, очарован ослепительной сестрой своей пациентки. Он начинает ухаживать за ней, не подозревая, что попадает в хитроумную и опасную ловушку…

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Окончательный анализ»