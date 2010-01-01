Охотник за головами (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Майло Бойд зарабатывает на жизнь тем, что ловит беглых преступников за вознаграждение. Однажды он получает задание арестовать скрывающуюся от судебных приставов Николь Херли, журналистку и по совместительству бывшую супругу Майло…



Охотник за головами смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.