Охотник за головами
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Охотник за головами

Охотник за головами (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.12010, The Bounty Hunter
Боевики, Мелодрамы106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Майло Бойд зарабатывает на жизнь тем, что ловит беглых преступников за вознаграждение. Однажды он получает задание арестовать скрывающуюся от судебных приставов Николь Херли, журналистку и по совместительству бывшую супругу Майло…

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотник за головами»

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