Охотник за головами (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.12010, The Bounty Hunter
Боевики, Мелодрамы106 мин18+
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Сюжет
Майло Бойд зарабатывает на жизнь тем, что ловит беглых преступников за вознаграждение. Однажды он получает задание арестовать скрывающуюся от судебных приставов Николь Херли, журналистку и по совместительству бывшую супругу Майло…
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Энди
Теннант
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- Актёр
Дориан
Миссик
- ПГАктёр
Питер
Грин
- Актриса
Кристин
Барански
- КМАктриса
Кэти
Мориарти
- РКАктёр
Ричи
Костер
- ДМАктёр
Джоэль
Марш Гарлэнд
- АРАктёр
Адам
Роуз
- Продюсер
Райан
Кавана
- ДДПродюсер
Дональд
Дж. Ли мл.
- Продюсер
Ори
Мармур
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- СДХудожница
Софи
Де Ракофф
- ЭКХудожница
Эллен
Кристиансен
- ТТМонтажёр
Трой
Такаки
- ОБОператор
Оливер
Бокельберг
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон