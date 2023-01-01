Биография

Джоэль Марш Гарлэнд – американский актер родом из городка Рим рядом с Нью-Йорком. День рождения: 6 апреля 1975 г. Один из популярных американских актеров Джоэль Марш Гарлэнд стал знаменитым, благодаря своей нестандартной внешности и хорошему чувству юмора. В 1997 г. он окончил Беннингтонский частный колледж свободных искусств, а сниматься начал в 1999 г. Сегодня у его аккаунтов в соцсетях сотни тысяч подписчиков, что только подтверждает интерес зрителей к карьере артиста. Первые сериалы Джоэля Марша Гарлэнда – это «Закон и порядок» (1990-2010 гг.), «Третья смена» (1999-2005 гг.), «Западное крыло» (1999-2006 гг.). Уже в то время актер был очень полным при высоком росте, при этом обладал обаятельной доброй улыбкой и выразительным взглядом синих глаз. Столь примечательные внешние данные выигрышно выделяют каждую из ролей Джоэля Марша Гарлэнда, но по-настоящему известным его сделала роль охранника по имени Скотт О’Нил в комедийно-криминальном сериале «Оранжевый — хит сезона» (2013-2019 гг.). В криминальном триллере «Книга Генри» (2016 г.) Колина Треворроу он играет очередного крупногабаритного персонажа – «Большого Эда». В 2020 г. актер пробует себя в новом жанре и снимается в фильме ужасов Николаса Пеша «Проклятие», его герой – детектив Греко.