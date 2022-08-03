Одинокий мужчина (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.72009, A Single Man
Драма, Триллер96 мин18+
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О фильме
После гибели любимого мужчины профессор английской литературы Джордж Фальконер пытается найти смысл жизни. Герой продолжает свое земное существование, но его не покидает желание покончить с собой, ведь Джим умер и вся жизнь перевернулась. Сможет ли Джордж вновь обрести желание жить и получит ли право на счастье?
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Том
Форд
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Николас
Холт
- Актёр
Мэттью
Гуд
- Актёр
Джон
Кортахарена
- ПЛАктриса
Полетт
Ламори
- РСАктриса
Райан
Симпкинс
- ДГАктриса
Джиннифер
Гудвин
- ТСАктёр
Тедди
Сирс
- ПБАктёр
Пол
Батлер
- Сценарист
Том
Форд
- КИСценарист
Кристофер
Ишервуд
- Продюсер
Том
Форд
- Продюсер
Эндрю
Миано
- РСПродюсер
Роберт
Салерно
- Продюсер
Крис
Вайц
- Актёр дубляжа
Константин
Лавроненко
- Актриса дубляжа
Вера
Воронкова
- Актёр дубляжа
Антон
Шагин
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Барабанов
- НРАктёр дубляжа
Николай
Романов
- ЙФХудожник
Йен
Филлипс
- АФХудожница
Арианна
Филлипс
- ЭГОператор
Эдуард
Грау