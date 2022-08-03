Одинокий мужчина
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Одинокий мужчина

Одинокий мужчина (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.72009, A Single Man
Драма, Триллер96 мин18+

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О фильме

После гибели любимого мужчины профессор английской литературы Джордж Фальконер пытается найти смысл жизни. Герой продолжает свое земное существование, но его не покидает желание покончить с собой, ведь Джим умер и вся жизнь перевернулась. Сможет ли Джордж вновь обрести желание жить и получит ли право на счастье?

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одинокий мужчина»