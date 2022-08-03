Одинокий мужчина (фильм, 2009) смотреть онлайн

После гибели любимого мужчины профессор английской литературы Джордж Фальконер пытается найти смысл жизни. Герой продолжает свое земное существование, но его не покидает желание покончить с собой, ведь Джим умер и вся жизнь перевернулась. Сможет ли Джордж вновь обрести желание жить и получит ли право на счастье?

