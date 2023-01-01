WinkФильмыОчи черныеАктёры и съёмочная группа фильма «Очи черные»
Актёры и съёмочная группа фильма «Очи чер�ные»
Режиссёры
Актёры
Актёрархитектор Романо Патрое
Марчелло МастроянниMarcello Mastroianni
АктрисаТина
Марта КеллерMarthe Keller
АктрисаАнна Сергеевна
Елена Сафонова
Актрисамать Элизы
Пина ЧеиPina Cei
АктёрПавел
Всеволод Ларионов
АктёрМодест Петрович
Иннокентий Смоктуновский
Актёрадвокат
Роберто ХерлицкаRoberto Herlitzka
Актёр
Паоло БарониPaolo Baroni
АктёрПётр Васильевич
Олег Табаков
АктёрАлександр