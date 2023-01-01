Wink
Фильмы
Очи черные
Актёры и съёмочная группа фильма «Очи черные»

Актёры и съёмочная группа фильма «Очи черные»

Режиссёры

Никита Михалков

Никита Михалков

Режиссёр

Актёры

Марчелло Мастроянни

Марчелло Мастроянни

Marcello Mastroianni
Актёрархитектор Романо Патрое
Марта Келлер

Марта Келлер

Marthe Keller
АктрисаТина
Елена Сафонова

Елена Сафонова

АктрисаАнна Сергеевна
Пина Чеи

Пина Чеи

Pina Cei
Актрисамать Элизы
Всеволод Ларионов

Всеволод Ларионов

АктёрПавел
Иннокентий Смоктуновский

Иннокентий Смоктуновский

АктёрМодест Петрович
Роберто Херлицка

Роберто Херлицка

Roberto Herlitzka
Актёрадвокат
Паоло Барони

Паоло Барони

Paolo Baroni
Актёр
Олег Табаков

Олег Табаков

АктёрПётр Васильевич
Юрий Богатырев

Юрий Богатырев

АктёрАлександр

Сценаристы

Александр Адабашьян

Александр Адабашьян

Сценарист
Никита Михалков

Никита Михалков

Сценарист
Сузо Чекки Д’Амико

Сузо Чекки Д’Амико

Suso Cecchi D'Amico
Сценарист
Антон Чехов

Антон Чехов

Сценарист

Операторы

Франко Ди Джакомо

Франко Ди Джакомо

Franco Di Giacomo
Оператор

Композиторы

Франсис Ле

Франсис Ле

Francis Lai
Композитор