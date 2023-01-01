Очи черные (фильм, 1987) смотреть онлайн
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Сюжет
Комедийная мелодрама Никиты Михалкова, созданная в 1987 году совместно с итальянскими кинематографистами. Великолепный сценарий, навеянный прозой Чехова, и блестящий международный актерский состав гарантируют зрителям стопроцентное удовольствие. Убедиться в этом можно, если фильм «Очи черн�ые» смотреть онлайн в хорошем качестве.
Обеспеченный итальянец Романо Патрое (Марчелло Мастроянни), с институтских лет женатый на богатой однокурснице, скучает в опостылевшем браке. Заглушить тоску не помогает даже постоянная любовница Тина, поэтому искать утешение герой отправляется на оздоровительный курорт. Там он встречает очаровательную даму из России, отдыхающую вдали от мужа-чиновника. Между Анной Сергеевной (Елена Сафонова) и Романо вспыхивает страстное чувство, забыть о котором Патрое не в силах даже по приезду домой. Он решает разыскать возлюбленную в далекой России. Наблюдать за приключениями итальянца будет особенно интересно, если смотреть онлайн «Очи черные» (1987) в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Никита
Михалков
- Актёр
Марчелло
Мастроянни
- МКАктриса
Марта
Келлер
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- ПЧАктриса
Пина
Чеи
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- РХАктёр
Роберто
Херлицка
- ПБАктёр
Паоло
Барони
- Актёр
Олег
Табаков
- ЮБАктёр
Юрий
Богатырев
- Сценарист
Александр
Адабашьян
- Сценарист
Никита
Михалков
- СЧСценарист
Сузо
Чекки Д’Амико
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- ФДОператор
Франко
Ди Джакомо
- ФЛКомпозитор
Франсис
Ле