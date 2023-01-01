Очи черные (фильм, 1987) смотреть онлайн

Сюжет

Комедийная мелодрама Никиты Михалкова, созданная в 1987 году совместно с итальянскими кинематографистами. Великолепный сценарий, навеянный прозой Чехова, и блестящий международный актерский состав гарантируют зрителям стопроцентное удовольствие. Убедиться в этом можно, если фильм «Очи черн�ые» смотреть онлайн в хорошем качестве.



Обеспеченный итальянец Романо Патрое (Марчелло Мастроянни), с институтских лет женатый на богатой однокурснице, скучает в опостылевшем браке. Заглушить тоску не помогает даже постоянная любовница Тина, поэтому искать утешение герой отправляется на оздоровительный курорт. Там он встречает очаровательную даму из России, отдыхающую вдали от мужа-чиновника. Между Анной Сергеевной (Елена Сафонова) и Романо вспыхивает страстное чувство, забыть о котором Патрое не в силах даже по приезду домой. Он решает разыскать возлюбленную в далекой России. Наблюдать за приключениями итальянца будет особенно интересно, если смотреть онлайн «Очи черные» (1987) в хорошем качестве.



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