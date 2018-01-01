Wink
Фильмы
Очень страшное кино
Актёры и съёмочная группа фильма «Очень страшное кино»

Режиссёры

Кинен Айвори Уайанс

Keenen Ivory Wayans
Режиссёр

Актёры

Анна Фэрис

Anna Faris
АктрисаCindy Campbell
Джон Абрахамс

Jon Abrahams
АктёрBobby Prinze
Марлон Уайанс

Marlon Wayans
АктёрShorty
Дейв Шеридан

Dave Sheridan
АктёрThe Killer / Doofy
Реджина Холл

Regina Hall
АктрисаBrenda
Шон Уайанс

Shawn Wayans
АктёрRay
Шеннон Элизабет

Shannon Elizabeth
АктрисаBuffy Gilmore
Локлин Манро

Lochlyn Munro
АктёрGreg
Шери Отери

Cheri Oteri
АктрисаGail Hailstorm
Курт Фуллер

Kurt Fuller
АктёрSheriff

Сценаристы

Шон Уайанс

Shawn Wayans
Сценарист
Марлон Уайанс

Marlon Wayans
Сценарист
Бадди Джонсон

Buddy Johnson
Сценарист
Фил Боман

Phil Beauman
Сценарист

Продюсеры

Ли Р. Майес

Lee R. Mayes
Продюсер
Андра Далто

Andra Dalto
Продюсер
Кэри Грэнат

Cary Granat
Продюсер

Актёры дубляжа

Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Олег Вирозуб

Актёр дубляжа
Вячеслав Баранов

Актёр дубляжа
Мария Овчинникова

Актриса дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа

Художники

Дэррил Джонсон

Darryle Johnson
Художник

Монтажёры

Марк Хелфрич

Mark Helfrich
Монтажёр

Операторы

Фрэнсис Кенни

Francis Kenny
Оператор

Композиторы

Дэвид Китэй

David Kitay
Композитор