Очень страшное кино (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.62000, Scary Movie
Комедия84 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Дрю Дреккер звонит незнакомец, который оказывается маньяком. Чтобы спастись от убийцы, девушка выбегает из дома, но ее сбивает машина. Друзья жертвы, угодившей под колеса автомобиля собственного отца, обсуждают ее смерть, вспоминая еще одну трагедию, в которой подростки случайно сбили человека и спрятали его тело в озере.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Кинен
Айвори Уайанс
- Актриса
Анна
Фэрис
- Актёр
Джон
Абрахамс
- Актёр
Марлон
Уайанс
- ДШАктёр
Дейв
Шеридан
- Актриса
Реджина
Холл
- Актёр
Шон
Уайанс
- Актриса
Шеннон
Элизабет
- Актёр
Локлин
Манро
- ШОАктриса
Шери
Отери
- КФАктёр
Курт
Фуллер
- Сценарист
Шон
Уайанс
- Сценарист
Марлон
Уайанс
- БДСценарист
Бадди
Джонсон
- ФБСценарист
Фил
Боман
- ЛРПродюсер
Ли
Р. Майес
- АДПродюсер
Андра
Далто
- Продюсер
Кэри
Грэнат
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ДДХудожник
Дэррил
Джонсон
- Монтажёр
Марк
Хелфрич
- ФКОператор
Фрэнсис
Кенни
- ДККомпозитор
Дэвид
Китэй