Очень страшное кино
Очень страшное кино

Очень страшное кино (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.62000, Scary Movie
Комедия84 мин18+

Дрю Дреккер звонит незнакомец, который оказывается маньяком. Чтобы спастись от убийцы, девушка выбегает из дома, но ее сбивает машина. Друзья жертвы, угодившей под колеса автомобиля собственного отца, обсуждают ее смерть, вспоминая еще одну трагедию, в которой подростки случайно сбили человека и спрятали его тело в озере.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень страшное кино»