Молодая супружеская пара Дэн и Джоди начинают замечать какие-то странные и необычные явления после того, как приносят своего новорожденного ребенка Айдена домой из больницы. Позже они понимают, что их семью преследуют гнусные демоны. Вместе с советом сертифицированных специалистов и при помощи многочисленных камер, они должны выяснить, как избавиться от этих существ, пока не стало слишком поздно.

