Очень страшное кино 5 (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Scary MoVie
Комедия82 мин18+
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О фильме
Молодая супружеская пара Дэн и Джоди начинают замечать какие-то странные и необычные явления после того, как приносят своего новорожденного ребенка Айдена домой из больницы. Позже они понимают, что их семью преследуют гнусные демоны. Вместе с советом сертифицированных специалистов и при помощи многочисленных камер, они должны выяснить, как избавиться от этих существ, пока не стало слишком поздно.
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.6 IMDb
- МДРежиссёр
Малкольм
Д. Ли
- Режиссёр
Дэвид
Цукер
- Актриса
Эшли
Тисдейл
- СРАктёр
Саймон
Рекс
- ГУАктриса
Грейси
Уиттон
- АКАктриса
Ава
Колкер
- ДМАктёр
Дилан
Моррис
- РМАктёр
Райан
Моррис
- ЛПАктриса
Лидия
Порто
- ДХАктёр
Даррел
Хэммонд
- Актёр
Снуп
Догг
- ММАктёр
Мак
Миллер
- Сценарист
Дэвид
Цукер
- ППСценарист
Пэт
Профт
- Сценарист
Шон
Уайанс
- Сценарист
Марлон
Уайанс
- ФДПродюсер
Фил
Дорнфелд
- Продюсер
Дэвид
Цукер
- ББПродюсер
Брайан
Белл
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДЛКомпозитор
Джеймс
Л. Винейбл