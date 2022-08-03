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Очень страшное кино 5

Очень страшное кино 5 (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Scary MoVie
Комедия82 мин18+

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О фильме

Молодая супружеская пара Дэн и Джоди начинают замечать какие-то странные и необычные явления после того, как приносят своего новорожденного ребенка Айдена домой из больницы. Позже они понимают, что их семью преследуют гнусные демоны. Вместе с советом сертифицированных специалистов и при помощи многочисленных камер, они должны выяснить, как избавиться от этих существ, пока не стало слишком поздно.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень страшное кино 5»