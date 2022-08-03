Очень плохая училка (фильм, 2011) смотреть онлайн
Фильм «Очень плохая училка» — дерзкая комедия Джейка Кэздана о том, что случается, когда человек оказывается не на своем месте, но вынужден делать вид, что держит ситуацию под контролем.
После расставания с богатым бойфрендом Элизабет возвращается в школу, где с трудом притворяется, что ее интересует педагогика. Девушка опаздывает на уроки, включает детям фильмы вместо занятий и мечтает лишь о пластической операции, которая, как ей кажется, вернет шанс удачно выйти замуж. Когда в школе появляется привлекательный новичок Скотт Делакорт, Элизабет решает любой ценой обратить его внимание на себя. Она интригует, манипулирует коллегами и вступает в нелепое соперничество с Эми — учительницей, к которой Скотт явно неравнодушен. Однако чем дальше Элизабет заходит в попытках добиться желаемого, тем яснее становится: чтобы получить хоть что-то стоящее, ей придется измениться.
Кэмерон Диас сыграла одну из самых ярких комедийных ролей в карьере, и настолько органично смотрится в кадре, что нет никаких сомнений: она и вправду очень плохая училка. Фильм 2011 года понравится тем, кто любит комедии с едким юмором на грани и нестандартными героями.
- Режиссёр
Джейк
Кэздан
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- Актёр
Джейсон
Сигел
- ЛПАктриса
Люси
Панч
- ФСАктриса
Филлис
Смит
- Актёр
Джон
Майкл Хиггинс
- МДАктёр
Мэттью
Дж. Эванс
- КДАктриса
Кейтлин
Дивер
- ТЛАктёр
Томас
Леннон
- Актёр
Эрик
Стоунстрит
- ДССценарист
Джин
Ступницки
- Сценарист
Ли
Айзенберг
- КДПродюсер
Кэри
Дитрих
- Продюсер
Ли
Айзенберг
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс