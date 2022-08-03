Очень плохая училка
Очень плохая училка

Очень плохая училка (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.02011, Bad Teacher
Мелодрама, Комедия88 мин18+

О фильме

Фильм «Очень плохая училка» — дерзкая комедия Джейка Кэздана о том, что случается, когда человек оказывается не на своем месте, но вынужден делать вид, что держит ситуацию под контролем.

После расставания с богатым бойфрендом Элизабет возвращается в школу, где с трудом притворяется, что ее интересует педагогика. Девушка опаздывает на уроки, включает детям фильмы вместо занятий и мечтает лишь о пластической операции, которая, как ей кажется, вернет шанс удачно выйти замуж. Когда в школе появляется привлекательный новичок Скотт Делакорт, Элизабет решает любой ценой обратить его внимание на себя. Она интригует, манипулирует коллегами и вступает в нелепое соперничество с Эми — учительницей, к которой Скотт явно неравнодушен. Однако чем дальше Элизабет заходит в попытках добиться желаемого, тем яснее становится: чтобы получить хоть что-то стоящее, ей придется измениться.

Кэмерон Диас сыграла одну из самых ярких комедийных ролей в карьере, и настолько органично смотрится в кадре, что нет никаких сомнений: она и вправду очень плохая училка. Фильм 2011 года понравится тем, кто любит комедии с едким юмором на грани и нестандартными героями.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень плохая училка»