Очень плохая училка (фильм, 2011) смотреть онлайн

Фильм «Очень плохая училка» — дерзкая комедия Джейка Кэздана о том, что случается, когда человек оказывается не на своем месте, но вынужден делать вид, что держит ситуацию под контролем.



После расставания с богатым бойфрендом Элизабет возвращается в школу, где с трудом притворяется, что ее интересует педагогика. Девушка опаздывает на уроки, включает детям фильмы вместо занятий и мечтает лишь о пластической операции, которая, как ей кажется, вернет шанс удачно выйти замуж. Когда в школе появляется привлекательный новичок Скотт Делакорт, Элизабет решает любой ценой обратить его внимание на себя. Она интригует, манипулирует коллегами и вступает в нелепое соперничество с Эми — учительницей, к которой Скотт явно неравнодушен. Однако чем дальше Элизабет заходит в попытках добиться желаемого, тем яснее становится: чтобы получить хоть что-то стоящее, ей придется измениться.



Кэмерон Диас сыграла одну из самых ярких комедийных ролей в карьере, и настолько органично смотрится в кадре, что нет никаких сомнений: она и вправду очень плохая училка. Фильм 2011 года понравится тем, кто любит комедии с едким юмором на грани и нестандартными героями.

