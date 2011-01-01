Очень плохая училка (в переводе Гоблина) (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.42011, Bad Teacher
Мелодрамы, Комедии88 мин18+
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Сюжет
Дерзкая комедия с непосредственной Кэмерон Диаз стала еще смешнее и аутентичнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Провалив попытку выйти замуж за богача, авантюристка Элизабет Хэлси лишается содержания и скрепя сердце возвращается на ненавистную работу учительницы литерат�уры. Ее педагогические методы очень специфичны, а значит полтора часа безудержного веселья вам обеспечены!
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Джейк
Кэздан
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- Актёр
Джейсон
Сигел
- ЛПАктриса
Люси
Панч
- ФСАктриса
Филлис
Смит
- Актёр
Джон
Майкл Хиггинс
- МДАктёр
Мэттью
Дж. Эванс
- КДАктриса
Кейтлин
Дивер
- ТЛАктёр
Томас
Леннон
- Актёр
Эрик
Стоунстрит
- ДССценарист
Джин
Ступницки
- Сценарист
Ли
Айзенберг
- КДПродюсер
Кэри
Дитрих
- Продюсер
Ли
Айзенберг
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс