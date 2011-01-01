Очень плохая училка (в переводе Гоблина)
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Очень плохая училка (в переводе Гоблина)

Очень плохая училка (в переводе Гоблина) (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.42011, Bad Teacher
Мелодрамы, Комедии88 мин18+

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Сюжет

Дерзкая комедия с непосредственной Кэмерон Диаз стала еще смешнее и аутентичнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Провалив попытку выйти замуж за богача, авантюристка Элизабет Хэлси лишается содержания и скрепя сердце возвращается на ненавистную работу учительницы литературы. Ее педагогические методы очень специфичны, а значит полтора часа безудержного веселья вам обеспечены!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень плохая училка (в переводе Гоблина)»

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