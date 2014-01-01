Общак (фильм, 2014) смотреть онлайн
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О фильме
Криминальный триллер «Общак» — фильм 2014 года, сценарий для которого написал автор популярных детективов Деннис Лихейн. Главную роль в картине сыграл Том Харди — звезда «Безумного Макса: Дорога ярости» и «Гангстерленда»;
Боб Сагиновски работает барменом в неприметном пабе в Бруклине, который на самом деле служит «общаком» для отмывания денег местной мафии. Череда событий, на первый взгляд кажущихся случайными, забрасывает мужчину в центр разборок между преступниками и полицией. Звучат выстрелы, гибнут люди, а на деньги из общака находится все больше желающих. Смертельная опасность грозит и самому Бобу, но все, кто видел в нем безобидного тихоню, серьезно ошибались.
Если вы любите атмосферные криминальные драмы с сильными персонажами и неожиданными сюжетными поворотами, фильм «Общак» наверняка оставит у вас приятное послевкусие.
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Рейтинг
- МРРежиссёр
Михаэль
Р. Роскам
- Актёр
Том
Харди
- Актриса
Нуми
Рапас
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- Актёр
Маттиас
Шонартс
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- ЭРАктриса
Элизабет
Родригес
- МААктёр
Майкл
Аронов
- МСАктёр
Морган
Спектор
- МЭАктёр
Майкл
Эспер
- РБАктёр
Росс
Бикелл
- ДЛСценарист
Деннис
Лихейн
- Продюсер
Питер
Чернин
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- ББПродюсер
Блэр
Бреард
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- НКОператор
Николас
Каракатсанис
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами