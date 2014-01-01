Общак (фильм, 2014) смотреть онлайн

Криминальный триллер «Общак» — фильм 2014 года, сценарий для которого написал автор популярных детективов Деннис Лихейн. Главную роль в картине сыграл Том Харди — звезда «Безумного Макса: Дорога ярости» и «Гангстерленда»;



Боб Сагиновски работает барменом в неприметном пабе в Бруклине, который на самом деле служит «общаком» для отмывания денег местной мафии. Череда событий, на первый взгляд кажущихся случайными, забрасывает мужчину в центр разборок между преступниками и полицией. Звучат выстрелы, гибнут люди, а на деньги из общака находится все больше желающих. Смертельная опасность грозит и самому Бобу, но все, кто видел в нем безобидного тихоню, серьезно ошибались.



Если вы любите атмосферные криминальные драмы с сильными персонажами и неожиданными сюжетными поворотами, фильм «Общак» наверняка оставит у вас приятное послевкусие.



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