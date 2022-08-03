Оборотни
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Оборотни

Оборотни (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.92005, Cursed
Ужасы, Комедия92 мин18+

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О фильме

Оставшиеся в живых после нападения таинственного зверя, Элли и Джимми не сразу поняли, что уже стали другими! И только появившиеся сверхъестественные возможности заставили их поверить в это! Но еще более страшным открытием становится то, что в Лос-Анджелесе, оказывается, они такие не одни!

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оборотни»