Оборотни (фильм, 2005) смотреть онлайн

Оставшиеся в живых после нападения таинственного зверя, Элли и Джимми не сразу поняли, что уже стали другими! И только появившиеся сверхъестественные возможности заставили их поверить в это! Но еще более страшным открытием становится то, что в Лос-Анджелесе, оказывается, они такие не одни!

