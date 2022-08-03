Оборотни (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.92005, Cursed
Ужасы, Комедия92 мин18+
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О фильме
Оставшиеся в живых после нападения таинственного зверя, Элли и Джимми не сразу поняли, что уже стали другими! И только появившиеся сверхъестественные возможности заставили их поверить в это! Но еще более страшным открытием становится то, что в Лос-Анджелесе, оказывается, они такие не одни!
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb
- УКРежиссёр
Уэс
Крэйвен
- Актриса
Кристина
Риччи
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- Актёр
Джошуа
Джексон
- Актриса
Джуди
Грир
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- КААктриса
Кристина
Анапау
- ПдАктриса
Порша
де Росси
- Актриса
Шеннон
Элизабет
- МАктриса
Майя
- МРАктёр
Майкл
Розенбаум
- КУСценарист
Кевин
Уильямсон
- ММПродюсер
Марианн
Маддалена
- КУПродюсер
Кевин
Уильямсон
- ДКПродюсер
Дэниэл
К. Арредондо
- Продюсер
Стюарт
М. Бессер
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ДНХудожник
Джефф
Нипп
- АФХудожница
Аликс
Фридберг
- ПЛМонтажёр
Патрик
Люссье
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами