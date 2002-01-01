Обмануть всех (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.52002, I Spy
Боевики, Триллеры92 мин18+
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Сюжет
Мир организованной преступности бросает новый вызов. Похищен новейший самолет-невидимка, и правительство США посылает команду из двух непобедимых бойцов – суперагента Алекса Скотта и чемпиона по боксу Келли Робинсона. Необходимо во что бы то ни стало вернуть попавший в руки Арнольда Гундарса, подпольного торговца элитным вооружением, прототип истребителя нового поколения и сделать это до того, как он станет смертельной игрушкой в руках злодеев. Для этого нужно проникнуть в логово Гундарса.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Бетти
Томас
- Актёр
Эдди
Мерфи
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актриса
Фамке
Янссен
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- Актёр
Гэри
Коул
- Актёр
Фил
Льюис
- ВЛАктёр
Вив
Ликок
- КДАктёр
Кит
Даллас
- ТТАктёр
Тейт
Тейлор
- ЛБАктриса
Линда
Бойд
- ДФСценарист
Дэвид
Фридкин
- Продюсер
Марио
Кассар
- Продюсер
Бетти
Томас
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- УКПродюсер
Уоррен
Карр
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ДЮАктриса дубляжа
Дарья
Юргенс
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- БДХудожник
Бо
Джонсон
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- НЛХудожник
Нэйтан
Ломакс
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- РГКомпозитор
Ричард
Гиббс