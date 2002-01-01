Обмануть всех (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Мир организованной преступности бросает новый вызов. Похищен новейший самолет-невидимка, и правительство США посылает команду из двух непобедимых бойцов – суперагента Алекса Скотта и чемпиона по боксу Келли Робинсона. Необходимо во что бы то ни стало вернуть попавший в руки Арнольда Гундарса, подпольного торговца элитным вооружением, прототип истребителя нового поколения и сделать это до того, как он станет смертельной игрушкой в руках злодеев. Для этого нужно проникнуть в логово Гундарса.



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