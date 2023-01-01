Биография

Фил Льюис — американский актер. Родился в Уганде в семье американского посла 4 сентября 1968 года. Уже с детства будущий кинодеятель отличался артистичностью и музыкальностью. Начал сниматься в эпизодических ролях киносериалов с восемнадцати лет. Российскому зрителю знаком по роли ведущего хирурга в сериале «Клиника», но в Америке Филь Льюис довольно известен и по другим легким комедийным сериалам. Дебют актера состоялся в 2005 году в сериале «Все тип-топ…». Фильмы с Филом Льюисом достаточно легкие и веселые и направлены в большей степени на молодежную аудиторию. Всего за кинокарьеру с 80-х годов по сей день актер снялся более чем в 90 картинах и выступил в качестве режиссера в более полусотни проектах.