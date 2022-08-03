Обитель зла 2: Апокалипсис (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.22004, Resident Evil: Apocalypse
Ужасы, Боевик89 мин18+
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О фильме
Продолжение фантастического боевика с Милой Йовович в главной роли.
T-вирус вырвался из недр лабораторий и с ужасающей скоростью распространяется по всему Ракун-сити. Элис полна решимости истребить всех зомби и вырваться на свободу, но город уже окружен. В этом аду приходится выживать и ученым, один из которых стремится разыскать свою дочь. Вместе им предстоит прорваться сквозь баррикады из живых мертвецов и добраться до спасительного рубежа.
СтранаГермания, Канада
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АУРежиссёр
Александр
Уитт
- Актриса
Милла
Йовович
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- Актёр
Одед
Фер
- Актёр
Томас
Кречман
- СВАктриса
Софи
Вавасо
- Актёр
Разаак
Адоти
- Актёр
Джаред
Харрис
- МЭАктёр
Майк
Эппс
- Актриса
Сандрин
Холт
- МДАктёр
Мэттью
Дж. Тейлор
- Сценарист
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Джереми
Болт
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ЭХМонтажёр
Эдди
Хэмилтон
- ДРОператор
Дерек
Роджерс
- КЗОператор
Кристиан
Зебальдт
- Композитор
Джефф
Дэнна