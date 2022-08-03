Обитель зла 2: Апокалипсис (фильм, 2004) смотреть онлайн

Продолжение фантастического боевика с Милой Йовович в главной роли.



T-вирус вырвался из недр лабораторий и с ужасающей скоростью распространяется по всему Ракун-сити. Элис полна решимости истребить всех зомби и вырваться на свободу, но город уже окружен. В этом аду приходится выживать и ученым, один из которых стремится разыскать свою дочь. Вместе им предстоит прорваться сквозь баррикады из живых мертвецов и добраться до спасительного рубежа.

