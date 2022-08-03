Обитель зла 2: Апокалипсис
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Обитель зла 2: Апокалипсис

Обитель зла 2: Апокалипсис (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.22004, Resident Evil: Apocalypse
Ужасы, Боевик89 мин18+

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О фильме

Продолжение фантастического боевика с Милой Йовович в главной роли.

T-вирус вырвался из недр лабораторий и с ужасающей скоростью распространяется по всему Ракун-сити. Элис полна решимости истребить всех зомби и вырваться на свободу, но город уже окружен. В этом аду приходится выживать и ученым, один из которых стремится разыскать свою дочь. Вместе им предстоит прорваться сквозь баррикады из живых мертвецов и добраться до спасительного рубежа.

Страна
Германия, Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель зла 2: Апокалипсис»