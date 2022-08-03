Норвег (фильм, 2015) смотреть онлайн
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О фильме
Евгений Миронов в лирической комедии «Норвег» (2015).
Основанный на реальном случае из жизни режиссера Алены Званцовой, фильм с блеском обыгрывает актуальные темы сегодняшнего дня и доступен для просмотра в хорошем качестве. Начать смотреть онлайн можно прямо сейчас!
Евгений Кириллов, интеллигент-физик с мятущейся душой, вынужденно становится руководителем клинингового агентства «Настенька». Айчурек, Гульчехрой, Заргуль, Наргиз, Жылдыз — не компания, а целый гарем из азиатских тружениц. А тут еще в гости приезжает потенциальная невеста Брунхильд из Норвегии, девушка с весьма продвинутыми феминистическими взглядами. Как скрыть от нее этот рассадник эксплуатации женщин?
Евгения ждут невероятно веселые приключения, в чем можно убедиться, если «Норвег» (2015) смотреть онлайн.
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Рейтинг
- АЗРежиссёр
Алёна
Званцова
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актриса
Северия
Янушаускайте
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- Актриса
Роза
Хайруллина
- Актриса
Ян
Гэ
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- ОМАктриса
Ольга
Мукукенова
- ММАктриса
Мээрикан
Мирзалиева
- АААктриса
Ализа
Абдиева
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ССПродюсер
Светлана
Слитюк
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- АМХудожник
Арсений
Морин
- ВКХудожник
Вячеслав
Кишкун
- ЮТМонтажёр
Юрий
Трофимов
- Оператор
Дмитрий
Грибанов
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков