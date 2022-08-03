Евгений Миронов в лирической комедии «Норвег» (2015).



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Евгений Кириллов, интеллигент-физик с мятущейся душой, вынужденно становится руководителем клинингового агентства «Настенька». Айчурек, Гульчехрой, Заргуль, Наргиз, Жылдыз — не компания, а целый гарем из азиатских тружениц. А тут еще в гости приезжает потенциальная невеста Брунхильд из Норвегии, девушка с весьма продвинутыми феминистическими взглядами. Как скрыть от нее этот рассадник эксплуатации женщин?

Евгения ждут невероятно веселые приключения, в чем можно убедиться, если «Норвег» (2015) смотреть онлайн.



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