Встречайте! Норм и Несокрушимые — добродушный белый медведь и шустрые лемминги. Их миссия — спасти родную Арктику от коварной корпорации. Могущественный босс Мистер Грин задумал построить здесь, среди чистых льдов, город богачей, и пушистый отряд должен дать противнику бой на его территории.

