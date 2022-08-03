Норм и Несокрушимые
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Детям
Норм и Несокрушимые

Норм и Несокрушимые (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Norm of the North
Мультфильм, Комедия86 мин6+

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О фильме

Встречайте! Норм и Несокрушимые — добродушный белый медведь и шустрые лемминги. Их миссия — спасти родную Арктику от коварной корпорации. Могущественный босс Мистер Грин задумал построить здесь, среди чистых льдов, город богачей, и пушистый отряд должен дать противнику бой на его территории.

Страна
Китай, США, Индия, Ирландия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Норм и Несокрушимые»