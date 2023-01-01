Биография

Николай Николаевич Дроздов — бессменный телеведущий передачи «В мире животных». Родился в Москве 20 июня 1937 года. Во время обучения в школе Николай наблюдал за лошадьми при конном заводе, а в 6 лет уже ездил верхом. После получения среднего образования поступил в МГУ на биофак, но ушел из университета и устроился на швейную фабрику, где за старания ему дали сразу 7-й разряд из 8-ми. В 1956 году был зачислен в Московский пединститут им. Потемкина, затем перешел на геофак МГУ. Защитил кандидатскую диссертацию, в 1979 году стал доцентом, затем последовала защита докторской, а в 2000 году получил звание профессора. Николай Дроздов участвовал в экспедициях по Индии, Заире, России, покорил Эльбрус, побывал на архипелагах Тихого океана. В 1989 году комиссия «Глобал-500» отметила научные достижения Дроздова. Он получил много зарубежных наград за популяризацию науки. Николай Дроздов — автор фильмов о представителях фауны «Эталоны биосферы», «Редкие животные», «По страницам Красной Книги». Периодически устраивает творческие вечера на телевидении, где делится впечатлениями о поездках по миру.