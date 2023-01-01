Биография

Лоретта Дивайн — американская актриса и певица. В 1971 году Дивайн окончила Хьюстонский университет со степенью бакалавра искусств, а в 1976 году получила степень магистра изобразительных искусств в театре Университета Брандейс. Бродвейский дебют актрисы состоялся в 1978 году в «Бродвейском мюзикле». Уже в 1988 году Лоретта Дивайн играла второстепенные роли в таких фильмах, как «Маленький Никита» и «Стэнли и Айрис». В 1995 году она получила главную роль Глории Мэтьюз в фильме «В ожидании выдоха» с Уитни Хьюстон, Грегори Хайнсом и Анжелой Бассетт в главных ролях. Эта работа принесла ей премию NAACP Image Award за лучшую женскую роль второго плана. Позже она снялась вместе с Элфри Вудардом в фильмах «Возвращение к истокам» и «Смешные валентинки». С 2000 по 2004 год Дивайн играла роль школьной учительницы Марлы Хендрикс в драматическом сериале Fox «Бостонская школа», за что трижды награждалась премией Image Awards. Снималась в фильмах «Городские легенды», «Я - Сэм», «Женщина, ты свободна!», «Рождество». В 2008 году актриса получила роль в сериале ABC «Элай Стоун». Играла в кинокартинах «Первое воскресенье», «Крошка из Беверли-Хиллз» и «Испытание свадьбой». В фильмографии актрисы более 150 ролей в различных фильмах и сериалах.