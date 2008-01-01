Ночи в Роданте (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Nights in Rodanthe
Драмы, Мелодрамы92 мин18+
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Сюжет
Жизнь Эдриэн Уиллис находится в полном хаосе. Она приезжает в крошечный прибрежный город Роданта в Северной Каролине, чтобы остановиться в гостинице друга на уик-энд. Здесь она надеется найти спокойствие, она должна заново подумать о конфликтах, которые окружают ее - своенравный муж, попросивший ее вернуться к нему, и дочь, обижающаяся на каждый ее поступок. В Роданте Эдриен знакомится с мужчиной по имени Пол Фланнер, единственным гостем гостиницы. У них начинается роман во время уик-энда, который они будут помнить всю оставшуюся жизнь.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДСРежиссёр
Джордж
С. Вольф
- Актёр
Ричард
Гир
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актёр
Кристофер
Мелони
- Актриса
Виола
Дэвис
- БЭАктриса
Бекки
Эн�н Бейкер
- Актёр
Скотт
Гленн
- ЛМАктриса
Линда
Моллой
- Актёр
Пабло
Шрайбер
- Актриса
Мэй
Уитман
- Актёр
Чарли
Тахэн
- ЭПСценарист
Энн
Пикок
- ДРСценарист
Джон
Романо
- НССценарист
Николас
Спаркс
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- Продюсер
Брюс
Берман
- ДКПродюсер
Даг
Клейборн
- Продюсер
Дэна
Голдберг
- Актё�р дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ДЭХудожник
Джеймс
Эдвард Феррелл мл.
- БАМонтажёр
Брайа�н
А. Кейтс
- АБОператор
Аффонсу
Беату
- ДТКомпозитор
Джанин
Тесори