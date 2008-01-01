Ночи в Роданте (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь Эдриэн Уиллис находится в полном хаосе. Она приезжает в крошечный прибрежный город Роданта в Северной Каролине, чтобы остановиться в гостинице друга на уик-энд. Здесь она надеется найти спокойствие, она должна заново подумать о конфликтах, которые окружают ее - своенравный муж, попросивший ее вернуться к нему, и дочь, обижающаяся на каждый ее поступок. В Роданте Эдриен знакомится с мужчиной по имени Пол Фланнер, единственным гостем гостиницы. У них начинается роман во время уик-энда, который они будут помнить всю оставшуюся жизнь.



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