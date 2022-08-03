Ночь в музее: Секрет гробницы HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Night at the Museum: Secret of the Tomb HD
Фэнтези, Комедия93 мин6+
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О фильме
Команда любимых героев предпринимает беспрецедентное путешествие в Лондон. Они должны объединиться с британскими экспонатами и рискнуть всем, чтобы восстановить золотую пластину до того, как Ларри потеряет своих друзей навсегда.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ШЛРежиссёр
Шон
Леви
- Актёр
Бен
Стиллер
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актёр
Стив
Куган
- РДАктёр
Рики
Джервэйс
- Актёр
Дэн
Стивенс
- РУАктриса
Ребел
Уилсон
- СГАктёр
Скайлер
Гизондо
- Актёр
Рами
Малек
- ПГАктёр
Патрик
Галлахер
- ДГСценарист
Давид
Гийон
- МХСценарист
Майкл
Хандельман
- ТЛСценарист
Томас
Леннон
- Продюсер
Крис
Коламбус
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- Продюсер
Марк
Рэдклифф
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Баранов
- КИХудожница
Катрин
Ирча
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри