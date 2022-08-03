Ночь в музее: Секрет гробницы HD
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Ночь в музее: Секрет гробницы HD

Ночь в музее: Секрет гробницы HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Night at the Museum: Secret of the Tomb HD
Фэнтези, Комедия93 мин6+

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О фильме

Команда любимых героев предпринимает беспрецедентное путешествие в Лондон. Они должны объединиться с британскими экспонатами и рискнуть всем, чтобы восстановить золотую пластину до того, как Ларри потеряет своих друзей навсегда.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь в музее: Секрет гробницы HD»