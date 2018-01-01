Wink
Фильмы
Невыносимая жестокость
Актёры и съёмочная группа фильма «Невыносимая жестокость»

Актёры и съёмочная группа фильма «Невыносимая жестокость»

Режиссёры

Джоэл Коэн

Joel Coen
Режиссёр
Итан Коэн

Ethan Coen
Режиссёр

Актёры

Джордж Клуни

George Clooney
АктёрMiles
Кэтрин Зета-Джонс

Catherine Zeta-Jones
АктрисаMarylin
Джеффри Раш

Geoffrey Rush
АктёрDonovan Donaly
Седрик «Развлекатель»

Cedric The Entertainer
АктёрGus Petch (в титрах: Cedric the Entertainer)
Эдвард Херрманн

Edward Herrmann
АктёрRex Rexroth
Пол Адельштейн

Paul Adelstein
АктёрWrigley
Ричард Дженкинс

Richard Jenkins
АктёрFreddy Bender
Билли Боб Торнтон

Billy Bob Thornton
АктёрHoward D. Doyle
Джулия Даффи

Julia Duffy
АктрисаSarah Sorkin
Джонатан Хэдари

Jonathan Hadary
АктёрHeinz

Сценаристы

Итан Коэн

Ethan Coen
Сценарист
Джоэл Коэн

Joel Coen
Сценарист

Продюсеры

Джон Камерон

John Cameron
Продюсер
Итан Коэн

Ethan Coen
Продюсер
Джоэл Коэн

Joel Coen
Продюсер
Шон Дэниэл

Sean Daniel
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Вихров

Актёр дубляжа
Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Актёр дубляжа
Вадим Андреев

Актёр дубляжа

Художники

Тони Фаннинг

Tony Fanning
Художник
Мэри Зофрис

Mary Zophres
Художница
Нэнси Хэй

Nancy Haigh
Художница

Монтажёры

Итан Коэн

Ethan Coen
Монтажёр
Джоэл Коэн

Joel Coen
Монтажёр

Операторы

Роджер Дикинс

Roger Deakins
Оператор

Композиторы

Картер Бёруэлл

Carter Burwell
Композитор