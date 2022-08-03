Неуправляемый
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Неуправляемый

Неуправляемый (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.52010, Unstoppable
Триллер, Боевик94 мин18+

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О фильме

Потерявший управление огромный беспилотный локомотив с токсичным грузом несется, сметая все на своем пути. Но главная опасность состоит в том, что если он сойдет с рельсов на очередном вираже, химической катастрофы не избежать. Все силы задействованы, все попытки остановить монстра тщетны, планов на спасение не осталось. Впрочем…

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неуправляемый»