Неуправляемый (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.52010, Unstoppable
Триллер, Боевик94 мин18+
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О фильме
Потерявший управление огромный беспилотный локомотив с токсичным грузом несется, сметая все на своем пути. Но главная опасность состоит в том, что если он сойдет с рельсов на очередном вираже, химической катастрофы не избежать. Все силы задействованы, все попытки остановить монстра тщетны, планов на спасение не осталось. Впрочем…
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Тони
Скотт
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Крис
Пайн
- Актриса
Розарио
Доусон
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- Актёр
Кевин
Данн
- ККАктёр
Кевин
Корригэн
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- ЛТАктёр
Лью
Темпл
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- ДШАктриса
Джесси
Шрэм
- МБСценарист
Марк
Бомбэк
- ЭМПродюсер
Эрик
МакЛеод
- МРПродюсер
Мими
Роджерс
- Продюсер
Тони
Скотт
- Продюсер
Джули
Йорн
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Симанов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДБХудожник
Дрю
Боутон
- ДХХудожница
Денис
Хадсон
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- БСОператор
Бен
Сересин
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс