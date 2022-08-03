Неуправляемый (фильм, 2010) смотреть онлайн

Потерявший управление огромный беспилотный локомотив с токсичным грузом несется, сметая все на своем пути. Но главная опасность состоит в том, что если он сойдет с рельсов на очередном вираже, химической катастрофы не избежать. Все силы задействованы, все попытки остановить монстра тщетны, планов на спасение не осталось. Впрочем…

