Неудержимые (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Банда элитных наемников должна свергнуть диктатора. Джейсон Стэйтем, Джет Ли и Микки Рурк в брутальном боевике Сильвестра Сталлоне.



Лучшие в мире наемные убийцы объединяются, чтобы выполнить очередное задание — устранить кровавого тирана-диктатора, который держит в стра�хе мирных жителей и разводит хаос на острове Вилена. Пять отчаянных крутых парней во главе с ироничным Барни Россом отправляются в самое пекло — на стороне противника армия наемников, наркокартель и бывший офицер ЦРУ. На кону не только спокойствие местных жителей, но и жизнь красавицы-заложницы, которая пленила сердце Барни. Смогут ли элитные оперативники повторить успех прошлых миссий и спасти жителей острова от военной тирании?



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