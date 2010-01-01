Неудержимые (фильм, 2010) смотреть онлайн
Сюжет
Банда элитных наемников должна свергнуть диктатора. Джейсон Стэйтем, Джет Ли и Микки Рурк в брутальном боевике Сильвестра Сталлоне.
Лучшие в мире наемные убийцы объединяются, чтобы выполнить очередное задание — устранить кровавого тирана-диктатора, который держит в стра�хе мирных жителей и разводит хаос на острове Вилена. Пять отчаянных крутых парней во главе с ироничным Барни Россом отправляются в самое пекло — на стороне противника армия наемников, наркокартель и бывший офицер ЦРУ. На кону не только спокойствие местных жителей, но и жизнь красавицы-заложницы, которая пленила сердце Барни. Смогут ли элитные оперативники повторить успех прошлых миссий и спасти жителей острова от военной тирании?
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Джет
Ли
- ЖИАктриса
Жизель
Итье
- РКАктёр
Рэнди
Кутюр
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Терри
Крюс
- Актёр
Микки
Рурк
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- Актёр
Дэвид
Зайас
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- ДКСценарист
Дэйв
Каллахэм
- Продюсер
Ави
Лернер
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ДКПродюсер
Джейсон
Константин
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ОЩАктёр дубляжа
Олег
Щербинин
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ДБХудожник
Дрю
Боутон
- ЭРХудожник
Энди
Родс
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- КБМонтажёр
Кен
Блэкуэлл
- ПХМонтажёр
Пол
Харб
- ДЛОператор
Джефри
Л. Кимбалл
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер