Несносные боссы
Актёры и съёмочная группа фильма «Несносные боссы»

Режиссёры

Сет Гордон

Seth Gordon
Режиссёр

Актёры

Джейсон Бейтман

Jason Bateman
АктёрNick Hendricks
Чарли Дэй

Charlie Day
АктёрDale Arbus
Джейсон Судейкис

Jason Sudeikis
АктёрKurt Buckman
Кевин Спейси

Kevin Spacey
АктёрDave Harken
Дженнифер Энистон

Jennifer Aniston
АктрисаDr. Julia Harris
Колин Фаррелл

Colin Farrell
АктёрBobby Pellit
Джейми Фокс

Jamie Foxx
АктёрDean 'MF' Jones
Джули Боуэн

Julie Bowen
АктрисаRhonda Harken
Линдсей Слоун

Lindsay Sloane
АктрисаStacy
П.Дж. Бирн

P.J. Byrne
АктёрKenny Sommerfeld

Сценаристы

Джон Фрэнсис Дейли

John Francis Daley
Сценарист
Джонатан М. Голдштейн

Jonathan Goldstein
Сценарист
Майкл Марковиц

Michael Markowitz
Сценарист

Продюсеры

Бретт Рэтнер

Brett Ratner
Продюсер
Джей Штерн

Jay Stern
Продюсер
Ричард Бренер

Richard Brener
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа

Художники

Кэрол Рэмси

Carol Ramsey
Художница
Джен Паскаль

Jan Pascale
Художница

Монтажёры

Питер Тешнер

Peter Teschner
Монтажёр

Композиторы

Кристофер Леннерц

Christopher Lennertz
Композитор