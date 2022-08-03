Несколько хороших парней (фильм, 1992) смотреть онлайн
Судебная драма «Несколько хороших парней» 1992 года показывает, что армейская дисциплина и понятие «честь» могут превратиться в ловушку, когда кто-то прикрывает ими преступление.
Молодой адвокат Дэниел Кэффи привык решать вопросы быстро: договориться с обвинением, подписать признание и не лезть туда, где много политики. Но когда к нему в руки попадает дело о гибели морпеха на базе Гуантанамо, Дэниел замечает в нем слишком много странностей. Двух солдат обвиняют в убийстве сослуживца. При этом сами военные уверяют, что лишь исполняли приказ начальства, которое распорядилось применить к погибшему воспитательные меры. Чем глубже Кэффи копает, тем яснее становится: из рядового Дауни и капрала Доусона пытаются сделать козлов отпущения, а вина за произошедшую трагедию лежит на всей армейской системе в целом.
Фильм «Несколько хороших парней» — не просто кино про судебные тяжбы. Это история о том, как моралью и четко выстроенной иерархией удобно прикрывать насилие.
- Режиссёр
Роб
Райнер
- Актёр
Том
Круз
- Актриса
Деми
Мур
- Актёр
Джек
Николсон
- Актёр
Кевин
Поллак
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актёр
Кифер
Сазерленд
- ДМАктёр
Джеймс
Маршалл
- ВБАктёр
Вольфганг
Бодисон
- ДУАктёр
Дж.Т.
Уолш
- ДПАктёр
Дж.А.
Престон
- Сценарист
Аарон
Соркин
- ДБПродюсер
Дэвид
Браун
- Продюсер
Роб
Райнер
- ЭШПродюсер
Эндрю
Шайнмен
- УСПродюсер
Уильям
С. Гилмор
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- Актёр дубляжа
Андрей
Ургант
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Смирнова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ДФХудожник
Дэвид
Ф. Классен
- ГГХудожница
Глория
Грешам
- СНМонтажёр
Стивен
Невиус
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- МШКомпозитор
Марк
Шейман