Несколько хороших парней (фильм, 1992) смотреть онлайн

Судебная драма «Несколько хороших парней» 1992 года показывает, что армейская дисциплина и понятие «честь» могут превратиться в ловушку, когда кто-то прикрывает ими преступление.



Молодой адвокат Дэниел Кэффи привык решать вопросы быстро: договориться с обвинением, подписать признание и не лезть туда, где много политики. Но когда к нему в руки попадает дело о гибели морпеха на базе Гуантанамо, Дэниел замечает в нем слишком много странностей. Двух солдат обвиняют в убийстве сослуживца. При этом сами военные уверяют, что лишь исполняли приказ начальства, которое распорядилось применить к погибшему воспитательные меры. Чем глубже Кэффи копает, тем яснее становится: из рядового Дауни и капрала Доусона пытаются сделать козлов отпущения, а вина за произошедшую трагедию лежит на всей армейской системе в целом.



Фильм «Несколько хороших парней» — не просто кино про судебные тяжбы. Это история о том, как моралью и четко выстроенной иерархией удобно прикрывать насилие.

