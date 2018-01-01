Wink
Неизвестный
Актёры и съёмочная группа фильма «Неизвестный»

Актёры и съёмочная группа фильма «Неизвестный»

Режиссёры

Жауме Кольет-Серра

Режиссёр

Актёры

Лиам Нисон

АктёрDr. Martin Harris
Дайан Крюгер

АктрисаGina
Дженьюэри Джонс

АктрисаElizabeth Harris
Эйдан Куинн

АктёрMartin B
Бруно Ганц

АктёрErnst Jürgen
Фрэнк Ланджелла

АктёрRodney Cole
Себастьян Кох

АктёрProfessor Bressler
Оливье Шнайдер

Актёр
Стипе Эрцег

АктёрJones
Райнер Бок

АктёрHerr Strauss

Сценаристы

Оливер Батчер

Сценарист
Стивен Корнуэлл

Сценарист
Дидье Ван Ковелер

Сценарист

Продюсеры

Леонард Голдберг

Продюсер
Эндрю Рона

Продюсер
Джоэл Силвер

Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Ольга Зверева

Актриса дубляжа
Владислав Копп

Актёр дубляжа
Пётр Тобилевич

Актёр дубляжа

Художники

Андреас Ольсхаусен

Художник
Корнелия Отт

Художница
Рут Майерс

Художница
Бернхард Хенрих

Художник

Операторы

Флавио Мартинес Лабиано

Оператор

Композиторы

Джон Оттмен

Композитор
Александр Радд

Композитор