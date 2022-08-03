В этом фильме рассказывается о мужчине, который после пробуждения от комы обнаруживает, что его личность присвоена другим, и понимает, что никто, даже собственная жена, не верит ему. И тогда при помощи незнакомой молодой женщины-таксистки герой стремится доказать, кто он такой.

