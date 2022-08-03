Неизвестный
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Неизвестный

Неизвестный (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.92011, Unknown
Боевик, Триллер108 мин18+

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О фильме

В этом фильме рассказывается о мужчине, который после пробуждения от комы обнаруживает, что его личность присвоена другим, и понимает, что никто, даже собственная жена, не верит ему. И тогда при помощи незнакомой молодой женщины-таксистки герой стремится доказать, кто он такой.

Страна
Великобритания, США, Германия, Франция
Жанр
Боевик, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неизвестный»