Неизвестный (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.92011, Unknown
Боевик, Триллер108 мин18+
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О фильме
В этом фильме рассказывается о мужчине, который после пробуждения от комы обнаруживает, что его личность присвоена другим, и понимает, что никто, даже собственная жена, не верит ему. И тогда при помощи незнакомой молодой женщины-таксистки герой стремится доказать, кто он такой.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Жауме
Кольет-Серра
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Дайан
Крюгер
- ДДАктриса
Дженьюэри
Джонс
- ЭКАктёр
Эйдан
Куинн
- Актёр
Бруно
Ганц
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- СКАктёр
Себастьян
Кох
- ОШАктёр
Оливье
Шнайдер
- СЭАктёр
Стипе
Эрцег
- РБАктёр
Райнер
Бок
- ОБСценарист
Оливер
Батчер
- Сценарист
Стивен
Корнуэлл
- ДВСценарист
Дидье
Ван Ковелер
- Продюсер
Леонард
Голдберг
- Продюсер
Эндрю
Рона
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- АОХудожник
Андреас
Ольсхаусен
- КОХудожница
Корнелия
Отт
- РМХудожница
Рут
Майерс
- БХХудожник
Бернхард
Хенрих
- ФМОператор
Флавио
Мартинес Лабиано
- Композитор
Джон
Оттмен
- АРКомпозитор
Александр
Радд