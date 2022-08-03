Wink
Фильмы
Неидеальная женщина

Неидеальная женщина (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Неидеальная женщина
Мелодрама94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Парикмахерша по имени Любаня недавно потеряла свою работу. Она воспитывает 11-летнего сына, но теперь из-за отсутствия источников дохода они оказываются в сложном положении.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неидеальная женщина»