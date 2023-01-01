Армен Филиппов

Биография

Армен Владимирович Филиппов – российский актер родом из Москвы. День рождения: 23 мая 1972 г. Семья будущего актера Армена Филиппова проживает в городском округе столицы – Рошаль. Там он окончил школу, а затем поступил в химико-технологический техникум (РХТТ), где учился в 1989-1991 гг. по специальности КИПиА. Намного позже он решился изменить род занятий. С 1994 г. проживал в Твери, где устроился на работу в театр юного зрителя. Одна из известных ролей Армена Филиппова на сцене этого театра – «Филч» в «Трехгрошовой опере». Через несколько лет он поступил в Ярославский театральный институт, который окончил в 2002 г. под руководством Л. Шатохина. На сцене Тверского театра работал до 2004 г. Перемены в жизни для актера начались в 2003 г., когда он впервые получил приглашение на съемки после успешно пройденного кастинга в детективный сериал «Удачи тебе, сыщик!». За последние 17 лет число фильмов и сериалов Армена Филиппова перешагнуло полсотни. Среди них преобладают криминальный и детективный жанры. Интересна работа актера в криминальном сериале «Провинциальные страсти» (2006 г.), где он сыграл одну из главных ролей вместе со звездами российской эстрады Аленой Апиной и Борисом Моисеевым.