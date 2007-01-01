Нефть (фильм, 2007) смотреть онлайн

Экранизация романа «Нефть» классика американской литературы Эптона Синклера. Действие книги происходит в конце 1920-х в Калифорнии и описывает взлет нефтедобывающей компании, принадлежащей амбициозному и бездушному магнату Плэйнвью.



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