Нефть
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Нефть

Нефть (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.92007, There Will Be Blood
Драмы151 мин18+

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О фильме

Экранизация романа «Нефть» классика американской литературы Эптона Синклера. Действие книги происходит в конце 1920-х в Калифорнии и описывает взлет нефтедобывающей компании, принадлежащей амбициозному и бездушному магнату Плэйнвью.

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Страна
США
Жанр
Драмы
Качество
SD
Время
151 мин / 02:31

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нефть»