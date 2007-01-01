Нефть (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.92007, There Will Be Blood
Драмы151 мин18+
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О фильме
Экранизация романа «Нефть» классика американской литературы Эптона Синклера. Действие книги происходит в конце 1920-х в Калифорнии и описывает взлет нефтедобывающей компании, принадлежащей амбициозному и бездушному магнату Плэйнвью.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Пол
Томас Андерсон
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэй-Льюис
- Актёр
Пол
Дано
- КДАктёр
Кев�ин
Дж. О’Коннор
- Актёр
Киран
Хайндс
- ДФАктёр
Диллон
Фризье
- РХАктёр
Расселл
Харвард
- СМАктриса
Сидни
МакКаллистер
- КФАктриса
Коллин
Фой
- ДУАктёр
Дэвид
Уиллис
- МСАктёр
Мартин
Стрингер
- Сценарист
Пол
Томас Андерсон
- ЭССценарист
Эптон
Синклер
- Продюсер
Пол
Томас Андерсон
- Продюсер
Дэниэл
Лупи
- Продюсер
Скотт
Рудин
- ЭШПродюсер
Эрик
Шлоссер
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- Актёр дубляжа
Евгений
Леонов-Гладышев
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ДКХудожник
Дэвид
Крэнк
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- ДГКомпозитор
Джонни
Гринвуд