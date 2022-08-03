Нечего терять (фильм, 1997) смотреть онлайн
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О фильме
Оскорбленный изменой жены Ник готовится ограбить собственного босса. «Плохой парень» Мартин Лоуренс и лауреат «Оскара» Тим Роббинс, звезда «Побега из Шоушенка», в криминальной комедии от создателей «Пути Карлито».
Ник Бим работает в рекламном агентстве и вполне доволен собственной жизнью: он сумел заработать на большой загородный дом, в котором живет с любимой красавицей-женой. Эта идиллия рушится в один миг, когда Ник вдруг становится свидетелем измены супруги с его собственным боссом. Охваченный гневом, он сбегает из дома куда глаза глядят. Тем временем чудаковатый и неудачливый воришка Терренс высматривает на трассе жертву своего очередного мошенничества, но в результате сам становится заложником отчаянного рекламщика по имени Ник.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения, Криминал
КачествоFull HD, SD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
- СОРежиссёр
Стив
Одекерк
- Актёр
Мартин
Лоуренс
- Актёр
Тим
Роббинс
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- Актриса
Келли
Престон
- ММАктёр
Майкл
Маккин
- РГАктриса
Ребекка
Гэйхарт
- СБАктриса
Сьюзэн
Барнс
- ИПАктриса
Ирма
П. Холл
- СГАктриса
Самария
Грэм
- СОСценарист
Стив
Одекерк
- МБПродюсер
Мартин
Брегман
- ДДПродюсер
Дэн
Джинкс
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- Актёр дубляжа
Борис
Смолкин
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- ДДХудожник
Джеймс
Дж. Мураками
- ЭДХудожница
Эльза
Дзампарелли
- КРХудожница
Клаудиа
Ребар
- МКМонтажёр
Малкольм
Кэмпбелл
- РФКомпозитор
Роберт
Фолк