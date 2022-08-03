Нечего терять
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Нечего терять (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.21997, Nothing to Lose
Боевик, Криминал94 мин18+

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О фильме

Оскорбленный изменой жены Ник готовится ограбить собственного босса. «Плохой парень» Мартин Лоуренс и лауреат «Оскара» Тим Роббинс, звезда «Побега из Шоушенка», в криминальной комедии от создателей «Пути Карлито».

Ник Бим работает в рекламном агентстве и вполне доволен собственной жизнью: он сумел заработать на большой загородный дом, в котором живет с любимой красавицей-женой. Эта идиллия рушится в один миг, когда Ник вдруг становится свидетелем измены супруги с его собственным боссом. Охваченный гневом, он сбегает из дома куда глаза глядят. Тем временем чудаковатый и неудачливый воришка Терренс высматривает на трассе жертву своего очередного мошенничества, но в результате сам становится заложником отчаянного рекламщика по имени Ник.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нечего терять»