Оскорбленный изменой жены Ник готовится ограбить собственного босса. «Плохой парень» Мартин Лоуренс и лауреат «Оскара» Тим Роббинс, звезда «Побега из Шоушенка», в криминальной комедии от создателей «Пути Карлито».



Ник Бим работает в рекламном агентстве и вполне доволен собственной жизнью: он сумел заработать на большой загородный дом, в котором живет с любимой красавицей-женой. Эта идиллия рушится в один миг, когда Ник вдруг становится свидетелем измены супруги с его собственным боссом. Охваченный гневом, он сбегает из дома куда глаза глядят. Тем временем чудаковатый и неудачливый воришка Терренс высматривает на трассе жертву своего очередного мошенничества, но в результате сам становится заложником отчаянного рекламщика по имени Ник.



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