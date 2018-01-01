Wink
На крючке
Актёры и съёмочная группа фильма «На крючке»

Актёры и съёмочная группа фильма «На крючке»

Режиссёры

Ди Джей Карузо

D.J. Caruso
Режиссёр

Актёры

Шайа ЛаБаф

Shia LaBeouf
АктёрJerry Shaw
Мишель Монахэн

Michelle Monaghan
АктрисаRachel Holloman
Билли Боб Торнтон

Billy Bob Thornton
АктёрAgent Thomas Morgan
Розарио Доусон

Rosario Dawson
АктрисаZoe Perez
Майкл Чиклис

Michael Chiklis
АктёрDefense Secretary Callister
Энтони Маки

Anthony Mackie
АктёрMajor William Bowman
Итэн Эмбри

Ethan Embry
АктёрAgent Toby Grant
Энтони Азизи

Anthony Azizi
АктёрRanim Khalid
Кэмерон Бойс

Cameron Boyce
АктёрSam Holloman
Линн Коэн

Lynn Cohen
АктрисаMrs. Wierzbowski

Продюсеры

Пит Чиарелли

Peter Chiarelli
Продюсер
Патрик Краули

Patrick Crowley
Продюсер
Джеймс М. Фрейтаг

James M. Freitag
Продюсер
Алекс Куртцман

Alex Kurtzman
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Александр Клюквин

Актёр дубляжа
Елена Ивасишина

Актриса дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа

Художники

Марк Физикелла

Marc Fisichella
Художник
Кевин Кэвэно

Kevin Kavanaugh
Художник
Синди Карр

Cindy Carr
Художница

Операторы

Дариуш Вольски

Dariusz Wolski
Оператор

Композиторы

Брайан Тайлер

Brian Tyler
Композитор