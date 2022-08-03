На крючке (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.82008, Eagle Eye
Фантастика, Детектив112 мин18+
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О фильме
Юный бездельник живет беззаботной жизнью, в отличие от своего брата-близнеца, стремящегося добиться успеха во всех сферах жизни, пока… тот не погибает при загадочных обстоятельствах. В то же время у матери-одиночки Рэйчел пропадает ребенок. Они вынуждены вместе искать пути к спасению своей жизни…
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДДРежиссёр
Ди
Джей Карузо
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- Актриса
Розарио
Доусон
- МЧАктёр
Майкл
Чиклис
- Актёр
Энтони
Маки
- ИЭАктёр
Итэн
Эмбри
- ЭААктёр
Энтони
Азизи
- КБАктёр
Кэмерон
Бойс
- ЛКАктриса
Линн
Коэн
- ПЧПродюсер
Пит
Чиарелли
- Продюсер
Патрик
Краули
- ДМПродюсер
Джеймс
М. Фрейтаг
- Продюсер
Алекс
Куртцман
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- МФХудожник
Марк
Физикелла
- ККХудожник
Кевин
Кэвэно
- СКХудожница
Синди
Карр
- Оператор
Дариуш
Вольски
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер