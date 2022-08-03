На крючке
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На крючке

На крючке (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.82008, Eagle Eye
Фантастика, Детектив112 мин18+

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О фильме

Юный бездельник живет беззаботной жизнью, в отличие от своего брата-близнеца, стремящегося добиться успеха во всех сферах жизни, пока… тот не погибает при загадочных обстоятельствах. В то же время у матери-одиночки Рэйчел пропадает ребенок. Они вынуждены вместе искать пути к спасению своей жизни…

Страна
США, Германия
Жанр
Фантастика, Боевик, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На крючке»