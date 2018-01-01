Актёры и съёмочная группа фильма «На грани»
Режиссёры
Актёры
АктёрNick Cassidy
Сэм УортингтонSam Worthington
АктрисаLydia Mercer
Элизабет БэнксElizabeth Banks
АктёрJoey Cassidy
Джейми БеллJamie Bell
АктрисаAngie
Дженезис РодригесGenesis Rodriguez
АктёрDavid Englander
Эд ХаррисEd Harris
АктёрMike Ackerman
Энтони МакиAnthony Mackie
АктёрDante Marcus
Титус УэлливерTitus Welliver
АктёрJack Dougherty (в титрах: Ed Burns)
Эдвард БёрнсEdward Burns
АктёрValet
Уильям СэдлерWilliam Sadler
АктрисаSuzie Morales