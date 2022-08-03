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На грани

На грани (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, На грани
Триллер, Криминал98 мин18+

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О фильме

Экс-полицейский, обвиняемый в преступлении, которого он якобы не совершал, собирается покончить жизнь самоубийством, сбросившись с крыши одного из отелей на Манхэттене. С ним в переговоры вступает психолог нью-йоркской полиции. Напряжение нарастает с каждой минутой, на площадь стягиваются наряды спецподразделений, толпа оглашается женскими криками. А в это время на месте происшествия, прямо под носом у полиции, совершается грандиозное ограбление века: неизвестные похищают уникальные бриллианты…

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На грани»