На грани (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, На грани
Триллер, Криминал98 мин18+
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О фильме
Экс-полицейский, обвиняемый в преступлении, которого он якобы не совершал, собирается покончить жизнь самоубийством, сбросившись с крыши одного из отелей на Манхэттене. С ним в переговоры вступает психолог нью-йоркской полиции. Напряжение нарастает с каждой минутой, на площадь стягиваются наряды спецподразделений, толпа оглашается женскими криками. А в это время на месте происшествия, прямо под носом у полиции, совершается грандиозное ограбление века: неизвестные похищают уникальные бриллианты…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АЛРежиссёр
Асгер
Лет
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- Актёр
Джейми
Белл
- Актриса
Дженезис
Родригес
- Актёр
Эд
Харрис
- Актёр
Энтони
Маки
- ТУАктёр
Титус
Уэлливер
- ЭБАктёр
Эдвард
Бёрнс
- Актёр
Уильям
Сэдлер
- Актриса
Кира
Седжвик
- ПФСценарист
Пабло
Ф. Фенхвес
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Продюсер
Марк
Вахрадян
- ДМПродюсер
Джэйк
Майерс
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- КСМонтажёр
Кевин
Ститт
- ПКОператор
Пол
Кэмерон
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман