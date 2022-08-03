Экс-полицейский, обвиняемый в преступлении, которого он якобы не совершал, собирается покончить жизнь самоубийством, сбросившись с крыши одного из отелей на Манхэттене. С ним в переговоры вступает психолог нью-йоркской полиции. Напряжение нарастает с каждой минутой, на площадь стягиваются наряды спецподразделений, толпа оглашается женскими криками. А в это время на месте происшествия, прямо под носом у полиции, совершается грандиозное ограбление века: неизвестные похищают уникальные бриллианты…

