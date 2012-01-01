На дороге (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, On the Road
Драмы, Мелодрамы134 мин18+
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Сюжет
После смерти отца начинающий писатель Сэл Парадайз знакомится с молодым и очаровательным Дином Мориарти, только что вышедшим из тюрьмы и женатым на соблазнительной красотке Марилу. Стремясь к свободе, Сэл, Дин и Марилу порывают с условностями жизни и отправляются в путешествие навстречу миру.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыПриключения, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- УСРежиссёр
Уолтер
Саллес
- ГХАктёр
Гаррет
Хедлунд
- Актёр
Сэм
Райли
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актриса
Эми
Адамс
- Актёр
Том
Стёрридж
- ДМАктёр
Дэнни
Морган
- Актриса
Алиси
Брага
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актриса
Кирстен
Данст
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- ХРСценарист
Хосе
Ривера
- ДКСценарист
Джек
Керуак
- РКПродюсер
Роман
Коппола
- ШЖПродюсер
Шарль
Жилибер
- НКПродюсер
Натанаэль
Кармиц
- РЙПродюсер
Ребекка
Йелдхэм
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- ФГМонтажёр
Франсуа
Гедижье
- ГСКомпозитор
Густаво
Сантаолалья