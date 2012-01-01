На дороге (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

После смерти отца начинающий писатель Сэл Парадайз знакомится с молодым и очаровательным Дином Мориарти, только что вышедшим из тюрьмы и женатым на соблазнительной красотке Марилу. Стремясь к свободе, Сэл, Дин и Марилу порывают с условностями жизни и отправляются в путешествие навстречу миру.





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