На дороге
Wink
Фильмы
На дороге

На дороге (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, On the Road
Драмы, Мелодрамы134 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

После смерти отца начинающий писатель Сэл Парадайз знакомится с молодым и очаровательным Дином Мориарти, только что вышедшим из тюрьмы и женатым на соблазнительной красотке Марилу. Стремясь к свободе, Сэл, Дин и Марилу порывают с условностями жизни и отправляются в путешествие навстречу миру.

На дороге смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Приключения, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На дороге»

Всё