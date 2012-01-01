Мужчина нарасхват (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Playing for Keeps
Мелодрамы101 мин12+
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Сюжет
Звезда футбола и просто шикарный мужчина по воле случая становится тренером детской футбольной команды. С этого момента для своих подопечных и их обольстительных мамочек он — «Мужчина нарасхват»…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Габриэле
Муччино
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актриса
Джессика
Бил
- Актриса
Ума
Турман
- Актриса
Кэтрин
Зета-Джонс
- Актёр
Деннис
Куэйд
- НЛАктёр
Ноа
Ломакс
- ДТАктёр
Джеймс
Таппер
- Актриса
Джуди
Грир
- АУАктриса
Абелла
Уайсс
- ГГАктёр
Грант
Гудман
- РФСценарист
Робби
Фокс
- Продюсер
Энди
Берман
- Продюсер
Джерард
Батлер
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ПММонтажёр
Падрик
Маккинли
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- АГКомпозитор
Андреа
Гуэрра