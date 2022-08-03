Мухнем на Луну (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.32008, Fly Me to the Moon
Мультфильм79 мин12+
О фильме
Мечты о звездах и путешествиях к далеким космическим галактикам будоражат не только людские умы. Оказывается, ничто человеческое не чуждо и… мухам. Три отважные мушки тайком пробираются на космический корабль. Их ждет полный невероятных приключений полет на Луну…
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.5 IMDb
- Режиссёр
Бен
Стассен
- ММРежиссёр
Мими
Мэйнард
- ТГАктёр
Тревор
Ганьон
- Актёр
Филип
Болден
- ДГАктёр
Дэвид
Гор
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- КРАктриса
Келли
Рипа
- Актриса
Николетт
Шеридан
- Актёр
Тим
Карри
- Актёр
Эд
Бегли мл.
- ЭБАктриса
Эдриенн
Барбо
- Актёр
Роберт
Патрик
- ДПСценарист
Домоник
Парис
- ДГПродюсер
Джина
Галло
- ШКПродюсер
Шарлотта
Клэй Хаггинс
- ММПродюсер
Мими
Мэйнард
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ЖДХудожник
Жереми
Дегрюсон
- Композитор
Рамин
Джавади