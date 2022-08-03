Мухнем на Луну (фильм, 2008) смотреть онлайн

Мечты о звездах и путешествиях к далеким космическим галактикам будоражат не только людские умы. Оказывается, ничто человеческое не чуждо и… мухам. Три отважные мушки тайком пробираются на космический корабль. Их ждет полный невероятных приключений полет на Луну…

