Биография

Мими Мэйнард – американская актриса, актриса дубляжа, директор по подбору актеров, продюсер. День рождения: 5 января 1949 г. Настоящая известность к актрисе Мими Мэйнард пришла в последние 15 лет, когда она вплотную занялась режиссерской и продюсерской деятельностью. Впервые она снялась в кино в 1972 году в сериале «Медицинский центр», а затем в одной из серий криминального сериала «Улицы Сан Франциско» (1972-1977 гг.). Уже в 1976 году ее пригласили на одну из ключевых ролей в комедийный вестерн «Тпру!» Джо Кэмпа. Оглушительный успех пришел после анимационной ленты «Мухнем на Луну» (2008 г.), в которой она поработала продюсером и режиссером. При создании и в последующем прокате этого фильма Мими Мэйнард была впервые реализована технология трехмерного показа IMAX и Digital 3D. В 2010 г. на экран вышел анимационный фильм «Шевели ластами!», принесший создателям около сотни миллионов долларов. С этого момента на телеэкране уже не появляются роли Мими Мэйнард, так как она целиком отдается новому направлению. Через 2 года выходит вторая часть успешного мультфильма, в котором она снова выступает режиссером и продюсером. Успех был повторен при прокате 2016 г. мультфильма «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров» и в 2017 г. с французской командой анимационного фильма «Стань легендой! Бигфут Младший».