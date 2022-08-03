Мстители (фильм, 1998) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Мстители» 1998 года переносит эстетику шпионского сериала 60-х на большой экран, сохраняя его стиль и загадочность. Рэйф Файнс и Ума Турман воплощают образы элегантных агентов, чья харизма становится их главным оружием.
Агенты Джон Стид и Эмма Пил вынуждены объединиться для расследования саботажа в сверхсекретном проекте. Их путь лежит к эксцентричному сэру Августу де Винтеру, замышляющему использовать контроль над погодой в глобальных масштабах. Героям предстоит столкнуться с механическими пчелами, таинственными клонами и изменчивой архитектурой особняка злодея. По мере раскрытия заговора они понимают, что предательство исходит из самых высоких кругов власти.
На игру крутых актеров в декорациях ретрофутуризма действительно интересно смотреть. «Мстители» балансируют между шпионским триллером и научной фантастикой, создавая микс стиля и хаоса, в котором джентльменские методы встречаются с причудливыми технологиями.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джеримайя
С. Чечик
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Ума
Турман
- Актёр
Шон
Коннери
- ПМАктёр
Патрик
Макни
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актриса
Фиона
Шоу
- Актриса
Эдди
Иззард
- АААктриса
Айлин
Аткинс
- ДВАктёр
Джон
Вуд
- КЭАктриса
Кармен
Эджого
- СНСценарист
Сидни
Ньюман
- ДМСценарист
Дон
МакФерсон
- ДВПродюсер
Джерри
Вайнтрауб
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Радченко
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- МХХудожник
Марк
Харрис
- МЛХудожник
Майкл
Ламонт
- НЛХудожник
Нил
Ламонт
- ЭПХудожник
Энтони
Пауэлл
- СМХудожница
Стефени
МакМиллан
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили