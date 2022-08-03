Мстители
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Мстители (фильм, 1998) смотреть онлайн

3.31998, The Avengers
Фантастика, Триллер85 мин12+

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О фильме

Фильм «Мстители» 1998 года переносит эстетику шпионского сериала 60-х на большой экран, сохраняя его стиль и загадочность. Рэйф Файнс и Ума Турман воплощают образы элегантных агентов, чья харизма становится их главным оружием.

Агенты Джон Стид и Эмма Пил вынуждены объединиться для расследования саботажа в сверхсекретном проекте. Их путь лежит к эксцентричному сэру Августу де Винтеру, замышляющему использовать контроль над погодой в глобальных масштабах. Героям предстоит столкнуться с механическими пчелами, таинственными клонами и изменчивой архитектурой особняка злодея. По мере раскрытия заговора они понимают, что предательство исходит из самых высоких кругов власти.

На игру крутых актеров в декорациях ретрофутуризма действительно интересно смотреть. «Мстители» балансируют между шпионским триллером и научной фантастикой, создавая микс стиля и хаоса, в котором джентльменские методы встречаются с причудливыми технологиями.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мстители»