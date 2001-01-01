Моя большая греческая свадьба (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Афродита, богиня любви и красоты, не благосклонна к Туле Портокалос. Еe регулярный ночной кошмар – уже за 30 и ещe не замужем. В толстых очках и с обвисшими прядями она обслуживает клиентов в семейном ресторане своих многочисленных родственников и спит и видит, куда бы сбежать от всех этих тeтушек, дядюшек и бабушек.



Моя большая греческая свадьба смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.