Моя большая греческая свадьба
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Моя большая греческая свадьба

Моя большая греческая свадьба (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.12001, My Big Fat Greek Wedding
Драмы, Комедии91 мин12+

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Сюжет

Афродита, богиня любви и красоты, не благосклонна к Туле Портокалос. Еe регулярный ночной кошмар – уже за 30 и ещe не замужем. В толстых очках и с обвисшими прядями она обслуживает клиентов в семейном ресторане своих многочисленных родственников и спит и видит, куда бы сбежать от всех этих тeтушек, дядюшек и бабушек.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя большая греческая свадьба»

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