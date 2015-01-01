Москва никогда не спит (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Москва никогда не спит
Драмы, Мелодрамы95 мин18+
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Сюжет
В день, когда Москва празднует очередной день рождения, каждый из пяти героев должен будет сделать свой жизненный выбор. Их судьбы пересекутся и изменятся навсегда.
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДОРежиссёр
Джонни
О’Райлли
- Актриса
Евгения
Брик
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- ОДАктёр
Олег
Долин
- ЯПАктриса
Яна
Попова
- Актриса
Софья
Реснянская
- ДОСценарист
Джонни
О’Райлли
- ДОПродюсер
Джонни
О’Райлли
- АБПродюсер
Андрей
Булатов
- ЕЗХудожница
Екатерина
Залетаева
- ВБХудожница
Виктория
Богданова
- ДБХудожник
Дмитрий
Буковский
- ДЧМонтажёр
Даррен
Чан
- Оператор
Федор
Лясс
- РЛКомпозитор
Роман
Литвинов