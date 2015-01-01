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Москва никогда не спит

Москва никогда не спит (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Москва никогда не спит
Драмы, Мелодрамы95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В день, когда Москва празднует очередной день рождения, каждый из пяти героев должен будет сделать свой жизненный выбор. Их судьбы пересекутся и изменятся навсегда.

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Информация

Страна
Россия, Ирландия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Москва никогда не спит»

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