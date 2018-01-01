Wink
Детям
Монстры на каникулах 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Монстры на каникулах 2»

Режиссёры

Генндий Тартаковский

Genndy Tartakovsky
Режиссёр

Актёры

Адам Сэндлер

Adam Sandler
АктёрDracula
Энди Сэмберг

Andy Samberg
АктёрJonathan
Селена Гомес

Selena Gomez
АктрисаMavis
Кевин Джеймс

Kevin James
АктёрFrankenstein
Стив Бушеми

Steve Buscemi
АктёрWayne
Дэвид Спейд

David Spade
АктёрGriffin
Кигэн-Майкл Ки

Keegan-Michael Key
АктёрMurray
Эшер Блинкофф

Asher Blinkoff
АктёрDennis
Фрэн Дрешер

Fran Drescher
АктрисаEunice
Молли Шеннон

Molly Shannon
АктрисаWanda

Сценаристы

Роберт Шмигель

Robert Smigel
Сценарист
Адам Сэндлер

Adam Sandler
Сценарист

Продюсеры

Аллен Коверт

Allen Covert
Продюсер
Мишель Мурдокка

Michelle Murdocca
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Александр Пушной

Актёр дубляжа
Полина Гагарина

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Дмитрий Полонский

Актёр дубляжа

Композиторы

Марк Мазерсбо

Mark Mothersbaugh
Композитор