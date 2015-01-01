Мультфильм Монстры на каникулах 2 смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
«Монстры на каникулах 2» — мультфильм 2015 года, в котором Дракула пытается пробудить монстра в собственном внуке. Сиквел обаятельной комедийной анимации от Геннди Тартаковского!
Жизнь монстров обрела новые краски, как только отель «Трансильвания» распахнул свои двери для людей. Но не все так гладко, как кажется: Дракула беспокоится, что у внука до сих пор не появились клыки: вдруг маленький Деннис не получит вампирских способностей? В попытке пробудить во внуке монстра Драк и его друзья — Франкенштейн, Вольфыч и другие — устраивают для малыша настоящий лагерь по обучению монстрическим навыкам.
Смешной, яркий и трогательный мультфильм показывает, что крепкая семья держится не на страхе и подчинении, а на любви и поддержке. Если вам по душе истории, в которых монстры оказываются куда человечнее людей, смотреть «Монстры на каникулах 2» станет правильным решением.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- ГТРежиссёр
Генндий
Тартаковский
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актёр
Энди
Сэмберг
- Актриса
Селена
Гомес
- КДАктёр
Кевин
Джеймс
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Дэвид
Спейд
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- ЭБАктёр
Эшер
Блинкофф
- ФДАктриса
Фрэн
Дрешер
- Актриса
Молли
Шеннон
- Сценарист
Роберт
Шмигель
- Сценарист
Адам
Сэндлер
- Продюсер
Аллен
Коверт
- Продюсер
Мишель
Мурдокка
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Александр
Пушной
- Актриса дубляжа
Полина
Гагарина
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо