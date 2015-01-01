Мультфильм Монстры на каникулах 2 смотреть онлайн

«Монстры на каникулах 2» — мультфильм 2015 года, в котором Дракула пытается пробудить монстра в собственном внуке. Сиквел обаятельной комедийной анимации от Геннди Тартаковского!



Жизнь монстров обрела новые краски, как только отель «Трансильвания» распахнул свои двери для людей. Но не все так гладко, как кажется: Дракула беспокоится, что у внука до сих пор не появились клыки: вдруг маленький Деннис не получит вампирских способностей? В попытке пробудить во внуке монстра Драк и его друзья — Франкенштейн, Вольфыч и другие — устраивают для малыша настоящий лагерь по обучению монстрическим навыкам.



Смешной, яркий и трогательный мультфильм показывает, что крепкая семья держится не на страхе и подчинении, а на любви и поддержке. Если вам по душе истории, в которых монстры оказываются куда человечнее людей, смотреть «Монстры на каникулах 2» станет правильным решением.

