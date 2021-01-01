Молоко (фильм, 2021) смотреть онлайн
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Сюжет
Повар-психолог помогает людям с помощью молока. Магически притягательная история о судьбах людей на дальнем севере.
Муж Зои однажды приносит домой двух пингвинов и препоручает заботу о них супруге. Чтобы кормить новых питомцев, Зое приходится бросить работу и найти новую, более подходящую. Она становится школьным психологом, хотя никакого отношения к психологии не имеет. Зато к ней тянутся люди — соседи, уличные чудаки, школьники-экстремалы. Внезапно Зоя открывает в себе странную способность менять жизни людей, давая им... молоко. Однако, как и в любой сказке, у чудес всегда есть одно «но». Что за невероятный дар обрела обычная девушка из провинции и окажется ли он даром на самом деле?
Воодушевляющая драма с Юлией Пересильд, Андреем Бурковским, Гошей Куценко и Юрием Колокольниковым. Смотреть фильм «Молоко» Карена Оганесяна можно на видеопортале Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Елена
Валюшкина
- ЭПАктёр
Эрик
Панич
- ЕААктёр
Егор
Абрамов
- ЕКАктриса
Евгения
Каверау
- ИВАктриса
Ирина
Воронова
- АПАктёр
Артем
Первых
- Сценарист
Екатерина
Мавроматис
- Продюсер
Карен
Оганесян
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- ИВПродюсер
Ирина
Воронова
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- АОМонтажёр
Авет
Оганесян
- ЮЛМонтажёр
Юлия
Любомирова
- ЕАОператор
Евгения
Абдель-Фаттах