Молоко (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Повар-психолог помогает людям с помощью молока. Магически притягательная история о судьбах людей на дальнем севере.



Муж Зои однажды приносит домой двух пингвинов и препоручает заботу о них супруге. Чтобы кормить новых питомцев, Зое приходится бросить работу и найти новую, более подходящую. Она становится школьным психологом, хотя никакого отношения к психологии не имеет. Зато к ней тянутся люди — соседи, уличные чудаки, школьники-экстремалы. Внезапно Зоя открывает в себе странную способность менять жизни людей, давая им... молоко. Однако, как и в любой сказке, у чудес всегда есть одно «но». Что за невероятный дар обрела обычная девушка из провинции и окажется ли он даром на самом деле?



Воодушевляющая драма с Юлией Пересильд, Андреем Бурковским, Гошей Куценко и Юрием Колокольниковым. Смотреть фильм «Молоко» Карена Оганесяна можно на видеопортале Wink.



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