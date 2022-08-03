Полнометражный приквел культового сериала «Клан Сопрано». Тони Сопрано — подросток, старающийся подражать своему дяде Дики Монтисанти. У того, однако, куча личных и профессиональных проблем, в которые он не прочь втянуть своего впечатлительного племянника и по совместительству — будущего мафиозного босса.

