7.02021, The Many Saints of Newark
Криминал, Драма115 мин18+
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Множественные святые Ньюарка (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Полнометражный приквел культового сериала «Клан Сопрано». Тони Сопрано — подросток, старающийся подражать своему дяде Дики Монтисанти. У того, однако, куча личных и профессиональных проблем, в которые он не прочь втянуть своего впечатлительного племянника и по совместительству — будущего мафиозного босса.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- Актёр
Алессандро
Нивола
- МГАктёр
Майкл
Гандольфини
- ЛОАктёр
Лесли
Одом мл.
- Актриса
Вера
Фармига
- Актёр
Джон
Бернтал
- Актёр
Кори
Столл
- Актёр
Рэй
Лиотта
- МДАктриса
Микела
Де Росси
- Актёр
Билли
Магнуссен
- Актёр
Джон
Магаро
- ДЧСценарист
Дэвид
Чейз
- ДЧПродюсер
Дэвид
Чейз
- Продюсер
Ричард
Бренер
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- МЯАктёр дубляжа
Максим
Якимов
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- РГХудожница
Реджина
Грейвз
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- Оператор
Крамер
Моргенто