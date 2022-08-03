Множественные святые Ньюарка
Wink
Фильмы
Множественные святые Ньюарка
7.02021, The Many Saints of Newark
Криминал, Драма115 мин18+

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Множественные святые Ньюарка (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Полнометражный приквел культового сериала «Клан Сопрано». Тони Сопрано — подросток, старающийся подражать своему дяде Дики Монтисанти. У того, однако, куча личных и профессиональных проблем, в которые он не прочь втянуть своего впечатлительного племянника и по совместительству — будущего мафиозного босса.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Множественные святые Ньюарка»